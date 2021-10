Pallacanestro Trapani, arriva Gabriele Romeo

TRAPANI – La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con Gabriele Romeo, play-guardia di 176 cm e 80 kg. Il giocatore ha accettato la proposta della Pallacanestro Trapani per un contratto di due mesi con opzione fino a fine stagione.

Queste le prime parole dell’atleta dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Pietro Basciano: “Sono contentissimo e carico di iniziare finalmente il mio campionato e ancora di più di farlo in una piazza importante come Trapani. Voglio mettermi subito a disposizione della squadra e non vedo l’ora di cominciare”.

Daniele Parente, coach della Pallacanestro Trapani, ha così commentato: “Si tratta di un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già grande esperienza in Serie A2. Nell’attesa del rientro di Massone e Taflaj, siamo felici che abbia accettato la nostra proposta. Gabriele è un giocatore che ha qualità sia offensive che difensive che ben si conciliano col nostro sistema di gioco e sono sicuro che potrà darci una grossa mano”.

Inoltre, il club granata ha comunicato che l’atleta Celis Taflaj, a seguito di tampone molecolare eseguito ieri mattina, è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore si trova ancora ricoverato al Covid Hospital di Marsala in attesa di ricevere le dimissioni dall’equipe medica del nosocomio marsalese. Taflaj era stato ricoverato per un’appendicite che ne aveva richiesto un intervento chirurgico di rimozione.



