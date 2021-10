Pnrr, Musumeci: “Individualismi al Sud Draghi apra un tavolo”

PALERMO – “Mai come in questo momento serve mettere attorno allo stesso tavolo i governatori del Sud per stabilire quale politica per il Mediterraneo. E questo può farlo il presidente Draghi. Altrimenti, senza una progettualità, continueremo a disperdere le risorse”. E’ l’appello rivolto dal governatore della Sicilia Nello Musumeci, intervenuto al convegno promosso da Confindustria a Napoli su “Nord e Sud insieme verso l’Europa”. “Le regioni meridionali – l’analisi di Musumeci – continuano a pagare un ruolo di marginalità geografico rispetto all’Europa. E l’Europa deve capire che nessuna politica di sviluppo può essere produttiva se non si parte dal Mediterraneo”. Di qui la necessità – sostenuta da Musumeci – di mettersi attorno a un tavolo “per capire quale ruolo per il Mediterraneo di fronte dell’arrivo delle risorse del Pnrr”.

“In assenza di una cabina di regia – ha sottolineato Musumeci – continuiamo a polverizzare le risorse. Manca una cabina di regia e noi governatori del Sud soffriamo di individualismo, nonostante dia atto a De Luca di averci provato a mettere i presidenti attorno allo stesso tavolo”. Per Musumeci manca un modello di sviluppo preciso. “L’ho detto al presidente Draghi – ricorda il governatore siciliano – lo Stato deve dire con esattezza alle regioni italiane quale modello di sviluppo immagina nei prossimi venti anni per il Mediterraneo. Tra di noi manca la regia, il Mediterraneo è straordinario e deve tornare ad essere un mare mercantile mentre oggi le rotte sono altre. Ecco perché – ha concluso – l’utilizzo delle risorse del Pnrr richiede un piano strategico che individui quali obiettivi lo Stato intende perseguire al Mezzogiorno. Poi al resto provvederemo noi presidenti del Sud”.



