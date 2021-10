Rosanero Ink va sold out: il Palermo regala il tatuaggio del logo a 100 tifosi

Ad effettuare i lavori saranno tre esperti tatuatori professionisti con esperienza in ambito nazionale ed internazionale

PALERMO – Sono andate esaurite in poche ore le prenotazioni per “Rosanero Ink”, format del Palermo FC ideato per premiare la fedeltà, la passione ed il senso d’appartenenza dei propri inimitabili tifosi. A 100 sostenitori rosanero, i primi che hanno aderito all’iniziativa, il Palermo regalerà un tatuaggio permanente raffigurante l’attuale logo del Palermo FC.

Ad effettuare i lavori saranno tre esperti tatuatori professionisti con esperienza in ambito nazionale ed internazionale: Francesco Paolo Mazzola (I colori dell’anima – Palermo), Claudio Di Leto (tatuatore freelance – Roma) e Nino Greco (Elleniko Tattoo Farm – Marineo).

Per partecipare era necessario scaricare un apposito modulo di prenotazione con i propri dati personali.

Lo staff di Palermo FC dopo aver ultimato la selezione delle richieste provvederà a rispondere alle stesse email comunicando l’esito positivo o negativo della richiesta: saranno prese in considerazione le prime 100 richieste idonee in ordine cronologico di ricezione. Contestualmente, in caso di esito positivo, verranno comunicati luogo, data e orario dell’appuntamento per effettuare il tatuaggio.

IMPORTANTE

-Secondo la normativa vigente, per partecipare all’iniziativa, i soggetti selezionati dovranno essere muniti di Green Pass rilasciato in una delle seguenti modalità: avvenuta vaccinazione; tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento; avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi. L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto

– L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai maggiorenni alla data odierna (nati entro il 21.10.2003) senza alcuna possibilità di deroga neanche con autorizzazione di un genitore o tutore;

– Tutte le richieste incomplete (anche parzialmente) o sprovviste di copia fronte e retro del documento di identità non potranno essere accolte;

– Il giorno dell’appuntamento per effettuare il tatuaggio sarà obbligatorio esibire un documento d’identità e copia dell’email di conferma ricevuta dallo staff di Palermo FC: prima dell’esecuzione del tatuaggio sarà necessario ricompilare il modulo d’adesione in allegato firmando lo stesso in presenza del tatuatore.

– Il soggetto del tatuaggio è l’attuale logo del Palermo FC, interamente colorato di nero, nelle dimensioni di cm 4 x 2.8 cm. Non sarà possibile effettuare qualsiasi integrazione o modifica;

– Tutte le sessioni di tatuaggi verranno effettuate in un unico giorno e gli appuntamenti verranno calendarizzati in ordine progressivo rispetto alle richieste ricevute, pertanto non sarà possibile richiedere la variazione di data/orario.

– La partecipazione sarà riservata esclusivamente ai tifosi che si dovranno tatuare: non sarà consentito l’ingresso ad accompagnatori.



