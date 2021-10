Silvestri: “Gol al Catania? Onestamente godo”

“Abbiamo dato tutto, all’ultimo meritavamo pure qualcosa in più perché anche noi siamo andati oltre l’ostacolo. Comunque abbiamo fatto anche due gol e questo non capitava da tante partite. L’importante è che stiamo ritrovando compattezza e che recuperiamo uomini. Perdiamo sempre calciatori che possono darci una mano. Non è neanche facile per noi perché un giorno ti alleni con tutta la squadra e il giorno dopo ne perdi 2/3 e stravolgi tutti i piani. Siamo venuti qui con un altro tipo di modulo e non è neanche facile per il mister. Per questo bisogna fare un applauso ai ragazzi, questo è un pareggio ottenuto con orgoglio e cuore. La mia esultanza? Noi sappiamo quello che sta succedendo e sappiamo il nostro legame. L’abbraccio complessivo è una cosa che significa unione, rispetto e camminare tutti nella stessa direzione. Gioco in C da 10 anni e ho incontrato il Catania 5 o 6 volte, è la prima volta che gli segno, onestamente godo. L’anno scorso ho segnato al Palermo e non ho esultato”. Luigi Silvestri, difensore palermitano dell’Avellino, ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 2-2 contro il Catania.



