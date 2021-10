Un palermitano compie il periplo a nuoto dell’isola d’Elba

104 km in dieci giorni per un totale di 32 ore di nuoto, 53.516 bracciate e 26.400 kcal consumate

PALERMO – Il nuotatore master della Waterpolo Palermo ed ex pallanuotista Riccardo Abbate, dopo varie imprese intorno alle isole minori della Sicilia, ha realizzato a 55 anni il sogno di compiere il periplo a nuoto dell’isola d’Elba, la terza d’Italia per dimensione. Dopo Ustica, Favignana e Pantelleria, ha realizzato negli ultimi giorni il periplo dell’Elba seguito da un gommone di assistenza con a bordo Maurizio Di Giuseppe e Massimiliano Minolfo. Un progetto che ha impegnato l’atleta della Waterpolo, ricercatore dell’Istat, a controllare quotidianamente l’andamento dei venti e delle onde del mare nonché a seguire un’alimentazione controllata ed integrata per completare l’impresa. Il nuotatore del capoluogo siciliano ha così percorso, tra venti e correnti, 104 km in dieci giorni per un totale di 32 ore di nuoto, 53.516 bracciate e 26.400 kcal consumate, completando il periplo in senso orario.



