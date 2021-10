Aeroporto: Cgil accordo raggiunto salvaguardia negozio dolci

Catania – E’ stato firmato un accordo tra il direttore commerciale della Sac, Francesco D’Amico, e la Flai Cgil di Catania che punta ad applicare la “clausola di salvaguardia” ai dipendenti del negozio “I dolci di Nonna Vincenza” che dallo scorso 9 agosto ha cessato l’attivita’ all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Lo rende noto il sindacato.

“I lavoratori a rischio – si legge in una nota della Flai Cgil di Catania – in questo momento sono 43, un numero che coinvolge anche altri punti vendita della nota pasticceria, travolti dalla chiusura del negozio di Fontanarossa. Non si conosce ancora il numero esatto dei lavoratori che passeranno, previa accettazione della impresa che subentrera’ al negozio aeroportuale, a nuova destinazione, ma – sottolinea il sindacato – il primo, importante passo e’ stato fatto e ne andiamo fieri. Faremo in modo di accompagnare il piu’ possibile e sino all’ultimo passaggio, i lavoratori che di certo meritano una nuova possibilita’, anche grazie alla disponibilita’ che abbiamo riscontrato in Sac”.



