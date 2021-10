Antimafia, a Misterbianco un candidato a giudizio per tentata estorsione aggravata

C’è un “impresentabile” a Misterbianco. La notizia arriva in serata, dopo la pubblicazione dal resoconto della seduta di oggi pomeriggio della commissione parlamentare antimafia. Si tratta di un candidato al consiglio comunale – come riporta Meridionews – di una lista a sostegno del candidato sindaco Marco Corsaro. Precisamente di Giovanni Crisafulli.

Ecco cosa è scritto nel documento pubblicato sul sito ufficiale del Parlamento: “Con riferimento alle elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco di Misterbianco, risulta in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del Codice di autoregolamentazione, il candidato Giovanni Crisafulli, per la lista “Forza Italia – Berlusconi per Corsaro” che sostiene il candidato Sindaco Giuseppe Marco Corsaro. Il candidato risulta rinviato a giudizio per un processo in corso di svolgimento dibattimentale per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso secondo la prospettazione accusatoria fino al settembre 2008. Pertanto egli si pone in violazione con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera a), del Codice di autoregolamentazione adottato da questa Commissione.”



