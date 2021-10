Ekipe Orizzonte, sabato la presentazione ufficiale della rosa

Il fischio d’inizio del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile è ormai vicinissimo e per l’Ekipe Orizzonte è arrivato il momento di presentare ufficialmente la rosa protagonista della stagione 2021/22, già iniziata per le catanesi con la qualificazione a punteggio pieno alla Final Six di Coppa Italia.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 ottobre alle ore 10:00 allo Yachting Club Catania (in viale Artale Alagona, 4), dove si terrà l’incontro con i giornalisti presenti alla conferenza stampa durante la quale ci sarà la possibilità di conoscere le atlete che appartengono alla formazione rossazzurra, impegnata anche nel girone di Coppa Campioni in programma a Oporto dal 18 al 21 novembre.

L’incontro vedrà la partecipazione di tutta la squadra al completo capitanata da Valeria Palmieri, dello staff dirigenziale e tecnico guidato dal presidente Tania Di Mario e dal coach Martina Miceli, dello staff di Ekipe Club diretto da Francesco Dato e Marco Bartolini e dell’assessore comunale allo sport e presidente regionale FIN, Sergio Parisi.



