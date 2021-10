Ghirelli: “Serie C sta riavvicinando tifosi al calcio”

“La Serie C sta riavvicinando i tifosi al calcio”. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in merito ai numeri di tifosi sugli spalti dei campi della Lega Pro dopo l’allentamento delle misure legate alla pandemia. “Bari-Foggia con 20mila spettatori? Sono entusiasta di questo dato – ha detto il numero uno della terza serie a TuttoC -. Negli stadi siamo tornati a gioire per gli spettacoli regalati dalle partite. Le società di C stanno facendo tantissime iniziative per riavvicinare il pubblico e far tornare la cara abitudine della presenza festosa sugli spalti. Vanno fatti i complimenti al club di Luigi De Laurentis per lo straordinario impegno profuso per fare iniziative, si pensi solo alla presenza nei luoghi di vendita dei biglietti di Luigi e dei calciatori baresi. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme in questa direzione per far recuperare alle società quanto hanno perso a causa della pandemia – ha concluso Ghirelli -. Per questo stiamo chiedendo aiuto anche al Governo”



