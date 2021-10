Meta Catania, trasferta a Napoli: rifinitura e convocazioni

Messina: "Gara complicata contro una formazione, quella di Napoli, costruita per recitare un ruolo importante in campionato"

CATANIA – Rifinitura, convocazioni e partenza per Napoli. La Meta Catania Bricocity pronta per la nuova sfida in campionato contro la quotata formazione partenopea. Trasferta dura e difficile per gli uomini di Ramiro, ma pronti a riprendersi ciò che è sfuggito nelle ultime due gare di campionato nonostante le ottime prestazioni.I rossazzurri hanno svolto l’ultimo allenamento questa mattina al PalaCatania con l’applicazione degli ultimi accorgimenti tecnico-tattici. Sarà un grande derby del sud che andrà in scena in diretta alle ore 15 su Sestarete ch 215 dtt e sulla piattaforma online futsaltv.it

Etnei che partiranno nel pomeriggio per raggiungere il ritiro di Napoli. Roster della Meta Catania Bricocity che però dovrà fare a meno di Italo Rossetti, due gol per lui in stagione, ancora non pienamente recuperato dopo la botta alla caviglia rimediata nell’ultima sfida contro CMB Matera.

L’analisi pre gara affidata al laterale etneo Giovanni Messina: “Gara complicata contro una formazione, quella di Napoli, costruita per recitare un ruolo importante in campionato. Noi però dobbiamo riprenderci i punti persi, non meritavamo le due ultime sconfitte e dobbiamo solo credere nel lavoro importante fatto fino ad oggi. Siamo un gruppo nuovo e che ha bisogno di tempo, ma ci confortano le prestazioni, nessuno ci ha mai messo sotto e i risultati arriveranno”



