Meteo, nubifragi su Catania: le previsioni aggiornate

CATANIA – Meteo, nubifragi a Catania e in provincia. Ecco le previsioni aggiornate

Il sole e le temperature miti di questi giorni in Sicilia presto saranno soltanto un ricordo. Un pericoloso vortice ciclonico, infatti, è in arrivo sull’Italia e già nella giornata di oggi, venerdì 22 ottobre, si registrerà un diffuso peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia.

Domenica da bollino rosso

La giornata di sabato sarà di transizione, con nuvole sparse e cielo velato su gran parte delle nove province, ma è domenica che la situazione si farà seria: forti temporali e nubifragi con rischio alluvioni. Il rischio sembra maggiore sulla Sicilia orientale, con l’Aeronautica militare che con il suo servizio meteo prevede “temporali intensi”. Per glie sperti, insomma, sarà una domenica da bollino rosso.

Si volterà pagina anche sul fronte delle temperature e così l’ottobrata di questi ultimi giorni lascerà il posto ai venti freddi provenienti dal nord. Un brusco calo delle temperature, quindi, con la colonnina di mercurio che scenderà sensibilmente di quattro o cinque gradi.

