Operazione riscatto Gupe: allo Sporting Center arriva Papiro

Per una sconfitta che brucia, c’è un’opportunità per redimersi. Dopo più di un anno dall’ultima volta, il PalaGupe torna ad avvalersi del prezioso aiuto dei suoi tifosi in occasione dell’esordio casalingo nel campionato 2021/2022 di Serie B maschile. A Ricchigia Gupe Volley Catania sfiderà Papiro Fiumefreddo per la 2^giornata del girone M, una chance – ancora una volta in un derby – per dimenticare la batosta riscontrata a Bronte.

All’antivigilia del match di campionato, ha parlato il libero rossoblù Marco De Costa: “Arriviamo a questa partita con l’intento di dare il massimo, siamo una squadra giovane e l’obiettivo resta quello di crescere giorno dopo giorno. Non è mai bello perdere ma abbiamo fatto tesoro della sconfitta di Bronte e ci rifaremo. Si devono instaurare dei ritmi di squadra, sono fiducioso. Come si sono integrati i nuovi e gli under? Molti di questi giocatori sono esperti e aiuteranno gli stessi giovani a crescere e lavorare in allenamento”

Allo Sporting Center di Santa Maria della Mercede andrà in scena il primo appuntamento casalingo della stagione 2021-22: Gupe Volley ha potuto per l’occasione mettere a disposizione una quantità di posti a sedere sulla base del 60% della capienza omologata, stando a ultimo decreto sull’organizzazione degli eventi sportivi. Ad ogni modo chi desidererà seguire il match potrà farlo su YouTube sull’account Gupe, a partire dalle ore 16:50.



