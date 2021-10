Palermo-V. Francavilla: le decisioni del Giudice Sportivo

PALERMO – Due turni di squalifica per il difensore del Palermo, Marco Perrotta. Il centrale rosanero era stato espulso alla mezz’ora della sfida contro la Virtus Francavilla per “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo durante un’azione di gioco con i tacchetti all’altezza della coscia destra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte e, dall’altra, le modalità del colpo inferto e la sua intrinseca pericolosità”.

Oltre all’ex Bari, tra i rosanero, sanzione per il ds Renzo Castagnini che è stato inibito fino al 2 novembre: “per avere avuto, al termine della gara, un acceso e prolungato diverbio con un dirigente della squadra avversaria, rendendo necessario l’intervento dei dirigenti delle due Società al fine di separarli”. e “per essersi introdotto all’interno dell’area spogliatoi senza essere legittimato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta”.

Tra i pugliesi, invece, inibizione fino al 29 ottobre per il vice presidente Donatiello “per avere avuto, al termine della gara, un acceso e prolungato diverbio con un dirigente della squadra avversaria, rendendo necessario l’intervento dei dirigenti delle due Società al fine di separarli”.

Due turni di squalifica per il tecnico della Virtus Francavilla Taurino e per il collaboratore Rizzo. Leonardo Perez, attaccante della squadra pugliese ha invece rimeditato tre turni di stop per “condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi e proferendo frasi blasfeme”. Un turno, infine, per il portiere Nobile (per il fallo di mano da espulsione) e Enyan (quinta ammonizione stagionale).



