Salvini sbarca all’Ars: “Lega in Sicilia sarà protagonista”

PALERMO – Il “Capitano” approda all’Ars con la truppa leghista. Matteo Salvini presenta i nuovi ingressi e lancia il guanto di sfida: “La Lega in Sicilia sarà protagonista”. Lo schema di gioco è messo nero su bianco in occasione di una conferenza stampa mordi e fuggi: centrodestra unito. “L’obiettivo della Lega è unire il centrodestra e vincere le elezioni comunali a Palermo, una città straordinaria che non merita una guida inadeguata come quella attuale”, attacca Salvini.

Poi un altro richiamo all’unità. “Alle elezioni regionali, la Lega sarà determinante per la vittoria del centrodestra unito”, scommette Salvini. Il leader del Carroccio non nasconde la voglia di allargare ulteriormente il gruppo all’Ars (che oggi conta sette deputati) e non solo. “Ai nuovi ingressi ne seguiranno altri a livello regionale e nazionale. Siamo a un buon punto di partenza, ma non ci accontentiamo”, continua. Poi veste i panni del “federatore” della coalizione. “Ai coordinatori regionali dei partiti di centrodestra chiederò di vederci presto per individuare subito i candidati sindaco per le elezioni delle prossime elezioni comunali di primavera”, spiega. Ai cronisti che gli chiedono del rapporto con il presidente Musumeci, Salvini risponde che c’è ancora un anno di lavoro da affrontare. Il resto si vedrà a tempo debito. Il leader del Carroccio dice la sua anche sulle convergenze con i renziani. “Il Centrodestra parte da chi costituisce il Centrodestra in questo momento. Se poi la nostra idea di Sicilia sarà attrattiva lo vedremo in un secondo momento. E’ il progetto che deve essere attrattivo. Il Centrodestra al momento è maggioranza a livello nazionale e a livello regionale siciliano. Non penso che Renzi abbia intenzione di entrare nel Centrodestra, né io farò niente per convincerlo“.



