Sicilia, ballottaggi la sfida nella sfida: i big in campo

Otto sfide all’ultima scheda. Il secondo tempo delle elezioni amministrative siciliane si giocherà domenica e lunedì in otto centri: Vittoria, San Cataldo, Adrano, Porto Empedocle, Canicattì, Lentini e Favara e Rosolini. Domenica (seggi aperti dalle 7 alle 23), invece, andrà in scena il primo atto delle elezioni in altri tre comuni: Misterbianco, Mezzojuso e Torretta.

Le competizioni di Vittoria e Adrano

A Vittoria, comune più popoloso tra quelli chiamati alle urne, il candidato del centrosinistra Francesco Aiello (che non ha stretto l’apparentamento con i pentastellati) se la vedrà con il centrodestra al gran completo guidato dal meloniano Salvo Sallemi.

Ad Adrano, dove il clima elettorale è stato avvelenato da una brutta vicenda di minacce, si affronteranno il candidato Carmelo Pellegriti sostenuto da sei liste tra cui Udc, Fratelli d’Italia e il Quadrifoglio di Luca Sammartino e l’ex sindaco ed ex deputato regionale lombardiano Fabio Mancuso sostenuto da realtà centriste autonomisti. Mancuso al secondo turno ha stretto alleanza con Agatino Perni che al primo turno godeva del sostegno di tre civiche (una espressione di candidati vicini a Forza Italia).

Favara e San Cataldo: occhi puntati sui giallorossi

A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, il pentastellato Gioacchino Comparato guida il vascello giallorosso e si lega al secondo turno alle lista civica “Le Spighe” per contendere la vittoria a Claudio Vassallo, sostenuto da Lega e FdI che non hanno stretto accordi con il pezzo di centrodestra rimasto fuori dal ballottaggio: quello del tandem Forza Italia-Dc. Nell’entroterra siciliano si gioca un’altra sfida al cardiopalma. A Favara la truppa giallorossa, guidata da Antonio Palumbo, sono in campo contro l’armata di Salvatore Montaperto (FdI, DB, Udc e tre civiche). Nessun apparentamento ufficiale con il candidato Giuseppe Infurna (Forza Italia, Lega, Dc). Tuttavia Montaperto ha indicato tra gli assessori una consigliera del Carroccio (i vertici salviniani hanno però preso le distanze e bollato la cosa come una scelta a titolo personale)

Canicattì e Porto Empedocle: sfide nel centrodestra

A Canicattì e Porto Empedolce le portate servite al secondo turno sono in salsa centrodestra. Vincenzo Corbo sostenuto da due civiche (una riconducibile alla galassia autonomista) è in campo contro a Canicattì con Cesare Sciabarrà sostenuto da FdI e Onda. A Porto Empedocle il candidato di Forza Italia, Calogero Martello, si contende la fascia di primo cittadino con Salvatore Iacono, sostenuto da civiche vicine al mondo autonomista e alla galassia del centrodestra, che al secondo turno si è apparentato con Udc e Fratelli d’Italia (formazioni che al primo turno sostenevano il candidato Calogero Lattuca indicato ora come vicesindaco) e con la lista Primavera Empedoclina.

I duelli del siracusano: Rosolini e Lentini

In quel di Lentini l’uscente renziano Saverio Bosco, sfida la corazzata giallorossa guidata dal dem Rosario Lo Faro (apparentato al ballottaggio con la lista “Francesca Reale Sindaco”). Nessuna intesa al secondo turno invece per i candidati in corsa a Rosolini. Qui la sfida è intestina al centrodestra e vede schierati Giovanni Spadola e Tino Di Rosolini.

Il big match di Misterbianco

A Misterbianco è partita a quattro e segue uno schema poco classico con una doppia spaccatura nei fronti del centrosinistra e del centrodestra. Forza Italia, Fratelli d’Italia e quattro liste civiche (nelle quali convergono anche esponenti di Udc e Db sostengono il candidato Marco Corsaro).

Ernesto Calogero risponde schierando sei civiche (in corsa ci sono un paio di candidati cuffariani) tra le quali il Quadrifoglio (lista che fa riferimento al deputato Luca Sammartino). In corsa per un posto al sole Massimo La Piana sostenuto da pentastellati e sinistra. Last but not least: l’ex sindaco dem Nino Di Guardo che guida una coalizione di sei: Pd, Sicilia Futura e quattro civiche.



