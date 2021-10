Sicilia, Cantiere Popolare fa il punto: la roadmap

PALERMO – Cantiere Popolare riunisce il direttivo. “Si è riunito oggi il direttivo del partito Cantiere Popolare-Noi con l’Italia. Alla presenza del leader Saverio Romano, dell’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, di Antonello Antinoro, di Felice Bruscia e Roberto Clemente rispettivamente coordinatore a Palermo e in Provincia, dei vicecoordinatori regionali Valerio Barrale e Peppe Germano, sono stati fissati gli incontri che si terranno già dalla prossima settimana a Palermo in tutte le circoscrizioni, nei Comuni del Palermitano e nelle nove province, per un confronto con gli amministratori locali e i coordinatori locali”, ha detto Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Cantiere Popolare-Noi con l’Italia



