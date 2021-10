A 19 Palermo-Catania: da martedì chiuso lo svincolo di Enna

In una prima fase, che sarà avviata martedì e si concluderà la prossima estate, saranno interessate le rampe di entrata in autostrada

Da martedì 26 ottobre lo svincolo di Enna, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, sarà chiuso per dei lavori di risanamento strutturale delle opere d’arte che costituiscono lo svincolo. A renderlo noto è l’Anas tramite una nota.

I lavori interesseranno il viadotto “Euno” e le quattro rampe di svincolo. In una prima fase, che sarà avviata martedì e si concluderà la prossima estate, saranno interessate le rampe di entrata in autostrada, sia verso Catania che verso Palermo, che rimarranno pertanto non fruibili alla circolazione.

Per i mezzi con massa complessiva inferiore le 10 tonnellate e provenienti da Enna sarà possibile immettersi in autostrada mediante lo svincolo di Mulinello o di Dittaino, dopo avere percorso la statale 117bis e la statale 192.

I mezzi con massa complessiva superiore alle 10 tonnellate potranno invece immettersi in autostrada mediante lo svincolo di Caltanissetta, dopo avere percorso le statali 117bis, 122, 626 e 640.

Sarà inoltre consentito l’ingresso in autostrada ai soli veicoli leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate tramite la piazzola di sosta “Ferrarelle”, a cui si potrà accedere percorrendo la strada comunale di Enna che si dirama dal km 112,450 della statale 121; la medesima piazzola sarà invece interdetta al traffico in uscita dall’autostrada.

Continuerà ad essere possibile, invece, la fruizione in uscita dello svincolo di Enna sia per i veicoli provenienti da Palermo che per quelli provenienti da Catania.



