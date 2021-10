Allerta gialla, fango e allagamenti: notte di paura in Sicilia

Allerta gialla per il maltempo oggi in sei regioni d’Italia: Sicilia. Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. A Siracusa c’è stato un violento nubifragio. Alcune famiglie sono state evacuate e un anziano è morto, forse colpito da un malore. Ha avuto paura per ciò che stava accadendo. Nella zona nord della città si segnalano tombini scoperchiati, infiltrazione di acque al piano terra di via Italia e in zona Tremilia.

La Protezione civile regionale segnala che Piazza Armerina, in provincia di Enna, le abbondanti piogge hanno provocato smottamenti in diverse. In alcune contrade è stato necessario intervenire con pale meccaniche e ruspe per liberare le strade da fango, detriti e arbusti. Colate di fango si registrano anche lungo la strada provinciale 15, nel territorio del comune di Barrafranca, sempre nell’Ennese.

Nel catanese, comune di San Michele di Ganzaria, è stato segnalato uno smottamento sulla strada statale 124, al km 87, direzione Caltagirone.

Nubifragio anche su Canicattì, in provincia di Agrigento, dove si è allagato un sottopassaggio. Alcune macchine sono rimaste intrappolate. Per fortuna non si segnalano feriti. Tutta colpa di un violento nubifragio durato circa quarantacinque minuti.



