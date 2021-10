Capuano: “Juve Stabia tra i 5 organici più forti in assoluto”

MESSINA – Ezio Capuano, allenatore del Messina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara in trasferta contro la Juve Stabia: “Cerco di far sì che il Messina cresca sotto tutti gli aspetti. La mia scelta su Fazi è ponderata e razionale, non frutto di improvvisazione. Lui è un gicoatore disponibile che può giocare in qualsiasi ruolo. Juve Stabia? Non speculiamo sull’avversario, andremo a fare la gara come abbiamo cercato di fare contro le altre squadre. Le Vespe sono forti, tra le 5 più forti in assoluto. La classifica non è figlia dell’organico che hanno a disposizione. Abbiamo massimo rispetto per questa squadra”.

Il tecnico dei peloritani ha poi continuato: “Celic titolare? Anche se lo dovessi sapere sicuramente non lo direi. Ho tanti giocatori bravi, non faccio scelte per antipatia ma per interesse esclusivo del Messina. Quando un allenatore subentra ha bisogno di lavorare e non c’è tempo di fare molte cose. Non ho mai cercato alibi, quando si ha così poco tempo non è mai facile. Hanno cambiato anche loro allenatore, quindi abbiamo lavorato tantissimo sulle caratteristiche dei giocatori avversari. Andremo quasi al buio. Staffetta nel secondo tempo? Non sono convinto delle turnazioni, metto la squadra in campo che mi dà più equilibrio. Io ho legato in tutte le piazze dove ho allenato, a Castellammare ho fatto benissimo e fui accolto alla grande. Ogni volta che ritorno c’è un pizzico di emozione. Il mio unico pensiero oggi è essere legato a Messina”.



