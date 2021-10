Catania, la marcia dei No green Pass: “Siamo più di mille” VIDEO

Stanno attraversando proprio in questo momento le strade del Centro

CATANIA – Stanno attraversando proprio in questo momento le strade del centro di Catania. La marcia dei No Green pass si sta svolgendo pacificamente controllati dagli uomini del reparto mobile della polizia e dal personale della Digos. “Siamo oltre un migliaio” fa sapere uno dei partecipanti a LiviSicilia. La manifestazione è partita alle ore 17 da piazza Roma.

Bandiere tricolori e uno striscione bianco con scritta nera e rossa “No Green pass”. La manifestazione di oggi è stata accompagnata da un volantino con otto punti di rivendicazione: “No Green pass” (ovviamente), e poi “Diritto al lavoro, diritto allo studio, diritto alla Salute, Libertà di Scelta vaccinale, No al governo Draghi e Libertà!”.

L’iniziativa, che si svolge regolarmente, e’ stata promossa dal coordinamento “Noi siamo il popolo”. Al quale aderiscono – secondo fonti Ansa – anche Forza nuova, Arca dell’alleanza, Fisi e Italexit. Tra i partecipanti ci sono anche esponenti di gruppi antagonisti della sinistra catanese. Tanti altri, tuttavia, non sembrano riconducibili movimenti preesistenti. A piazza Cavour, inoltre, è stato allestito da Italexit un palco con un maxischermo per potere seguire e collegarsi con la protesta contro il Green pass in corso a piazza Politeama a Palermo. Alle due manifestazioni sono presenti forze dell’ordine.

Una manifestazione dei ‘no green pass’ si è tenuta anche a Siracusa dove diverse centinaia di persone hanno sfilato oggi in corteo al grido, “libertà, libertà”. I manifestanti si sono radunati al Pantheon e hanno marciato fino a largo XXV Luglio, dove organizzatori e diversi cittadini hanno espresso il loro dissenso. Le forze dell’ordine hanno controllato la manifestazione, intitolata “Trieste chiama, Siracusa risponde”. Tra i partecipanti, oltre ai contrari al Green pass, anche persone che avversano la campagna di vaccinazione. All’iniziativa hanno preso la parola anche medici e biolog che hanno sostenuto le ragioni della libertà di scelta.

