Covid, in leggero aumento i casi tra i sanitari

Aumentano i casi di Covid 19 tra gli operatori sanitari. Questa settimana sono 371 rispetto ai 206 della settimana precedente (3,6% del totale dei casi nella popolazione).

A rilevare i numeri è il report di sorveglianza esteso pubblicato dall’Istituto superiore di sanità, che completa il monitoraggio settimanale. In totale, sono 144.812 i casi di Covid totali registrati tra gli operatori sanitari, di cui 1.444 negli ultimi 30 giorni.

“A inizio luglio – si legge nel report esteso – si rileva un lieve aumento in corrispondenza dell’aumento del numero dei casi nella restante popolazione. A partire dalla seconda metà di agosto, il numero di casi diagnosticati nella popolazione è in forte diminuzione, mentre è in aumento il numero di casi settimanale notificati fra gli operatori sanitari (371 vs 306 della settimana precedente) ed è ora pari al 3,6% del totale dei casi nella popolazione”.



