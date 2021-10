Covid: vaccino per i bambini 5-11 anni, ecco l’efficacia dopo i test

WASHINGTON – I dati presentati dalla Pfizer sul vaccino anti-covid per bambini tra i 5 e 11 anni hanno mostrato, nei trials, una efficacia di più del 90% nel prevenire la malattia sintomatica. Le immunizzazioni potrebbero iniziare già a novembre se le autorità sanitarie americane daranno il via libera. Ora, a giudicare i dati “molto buoni” è Anthony Fauci, consigliere medico del presidente Usa Biden. “La parola passa alla Food and drug administration (Fda) – ha detto Fauci – e non vediamo l’ora che gli esperti analizzino con cura i dati che a noi appaiono buoni”.



