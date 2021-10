PALERMO – Per molte società sarà una boccata di ossigeno. Istituito un fondo per contribuire ai costi di trasferta sostenuti dalle società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal Coni e dal Cip.

Il fondo riguarda per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta. Il Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo ha approvato l’avviso per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane, per una dotazione finanziaria di 400mila euro a valere sul Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021.

«Questo provvedimento intende alleggerire il carico finanziario delle società sportive costrette a sostenere spese di viaggio elevate per le trasferte di campionato, dovute ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari applicati per le tratte nazionali – dice l’assessore regionale allo Sport, Manlio Messina – nell’attesa della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità della Sicilia».

Per la distribuzione dei contributi si terrà conto del numero delle trasferte effettuate e degli atleti impegnati



