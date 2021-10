Fedriga: ‘Pericolosissimo dire che il Covid non esiste’

“Oggi abbiamo un’arma e dobbiamo utilizzarla”: così Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, ha chiarito la sua posizione sul vaccino anti Covid a “Sabato Anch’io” su Radio1.

“Penso che Salvini abbia cercato di tenere insieme il sistema Paese e in questo momento dobbiamo accompagnare il Paese e tenerlo unito. Vero – ha aggiunto – che c’è una frangia di no vax, ma c’è anche una fetta di Paese che si è avvicinata a questi movimenti per paura e quelle persone dobbiamo recuperarle non facendo muro contro muro, ma accompagnandole e convincendole”.

Secondo Fedriga, bisogna incrementare il numero dei vaccinati: “Tutto il Nord Est del nostro Paese da sempre è meno sensibile ai vaccini. Comunque rispetto a quanto previsto, il sistema vaccini è stato ampliato e stiamo lavorando su questo fronte. E’ pericolosissimo dire che il ‘Covid non esiste’. Io ho visto gli ospedali pieni e quando lo sono dobbiamo pensare non solo ai pazienti Covid, ma anche agli altri pazienti, penso gli oncologici. Oggi abbiamo un’arma e dobbiamo utilizzarla”.



