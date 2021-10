I ‘No pass’ tornano in piazza, allarme sicurezza

I ‘No pass’ tornano in piazza oggi nel centro di Roma. Due le manifestazioni previste nel pomeriggio nell’area del Circo Massimo e cresce l’allerta sicurezza in vista del G20 in programma il 30 e 31 ottobre. A Trieste, incontro fra una delegazione del ‘Coordinamento 15 ottobre’, il neonato movimento che si oppone al Green Pass, ed il ministro Patuanelli. Il portavoce Stefano Puzzer ha spiegato le richieste portate al ministro: “Togliere il Green Pass e il vaccino obbligatori”. Secondo stime della Cgia di Mestre, i lavoratori ancora senza Green pass sarebbero circa un milione, ma molti potrebbero avere violato il divieto di andare al lavoro.



