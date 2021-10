“Il governo Draghi è la consacrazione del fallimento della politica italiana, la sconfitta della geografia politica, un’anomalia”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenuto al convegno della Fondazione Dc che si sta svolgendo a Saint-Vincent (Aosta).

Il riferimento chiaro del governatore siciliano è alle forze di centrodestra, Lega e Forza Italia, con cui da settimane c’è alta tensione.

“In una struttura democratica – ha detto Musumeci – le forze politiche con sensibilità vicine si coalizzano e governano. In Italia invece abbiamo assistito a un centrodestra che arriva come un’ambulanza a soccorso di una maggioranza di centrosinistra che non era in grado di esprimere un governo”. Per Musumeci “se stiamo tutti insieme, allora a cosa servono 15 partiti?”.

Dunque un nuova stoccata per Lega e Forza Italia che a Roma sostengono il governo Draghi. A fine settembre la Lega di Salvini aveva rivendicato la candidatura alla presidenza della Regione, lanciando Nino Minardo. Tre giorni fa la miccia accesa nel centrodestra dall’accordo fra renziani e azzurri.

Netto e tagliente era stato il presidente Musumeci. “Io in questo momento sono molto interessato a risolvere i tanti problemi legati alla Sicilia. Mi fa piacere che ci sia fantasia creativa in politica, ognuno ha il diritto di esprimerla”, ha detto. Ora le nuove dichiarazioni.



