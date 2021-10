Montesano contro il Green pass: ‘Rispettiamo i morti, loro no’

È ormai uno dei volti noti del movimento “No Green pass”. L’attore comico Enrico Montresano ha preso la parola durante il sit-in al Circo Massimo, a Roma.

“Noi i morti li rispettiamo, sono loro che non li rispettano perché hanno lasciato morire persone da sole in ospedale senza neanche un parente”, ha detto Montesano.

Che ha aggiunto: “Sarà una manifestazione pacifica e senza cortei. Vaccinati e non vaccinati siamo tutti uguali – ha detto Montesano – basta con queste divisioni”.

Montesano ha infine detto che al sit-in hanno dato l’adesione, tra gli altri, la deputata Sara Cunial, ex 5 Stelle ora Gruppo Misto, e l’avvocato penalista Edoardo Polacco noto per la sua posizione “No Green pass”. I due però non saranno in piazza.



