Adrano al ballottaggio, a Misterbianco si vota solo oggi

CATANIA – Urne aperte in due comuni del catanese: Adrano, per la sfida al ballottaggio, e Misterbianco, al primo turno invece delle amministrative.

La sfida a Misterbianco

I misterbianchesi avranno la possibilità di andare nelle varie sezioni per scegliere il candidato sindaco e i consiglieri comunali solo oggi. Seggi operativi dalle 7 alle 23: poi inizierà lo spoglio che LiveSicilia seguirà con una lunga maratona notturna. La sfida è a quattro: il veterano Nino Di Guardo, appoggiato dal Pd, che ci riprova per la sesta volta dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, il giovane Marco Corsaro, supportato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Db, Ernesto Calogero, che può contare sul sostegno di Luca Sammartino, il civico Massimo La Piana, candidato dei Cinque Stelle. In caso di ballottaggio, si torna a votare il 7 novembre.

Il ballottaggio ad Adrano

Una campagna elettorale che si è chiusa con un colpo di scena all’ultimo secondo. Venerdì sera infatti è arrivata la nota dell’Antimafia nazionale che ha indicato un’impresentabile (leggi qui) e pare ci siano state anche altre rinunce tra le altre candidature al consiglio comunale.

Ad Adrano, invece, il voto è possibile oggi e domani. Il nome del nuovo sindaco adranita si saprà infatti solo domani pomeriggio (LiveSicilia dedicherà una diretta allo spoglio). Il duello vede in campo Carmelo Pellegriti, forte della corazzata del centrodestra, e Fabio Mancuso, appoggiato dagli autonomisti che scende in campo con l’apparentamento con le liste di Agatino Perni (vicesindaco designato). Protagonista di questo scampolo di campagna elettorale le minacce rivolte al candidato Pellegriti, che ha innescato anche uno scontro dialettico a distanza tra i due aspiranti sindaco.



