Catania, Baldini: “Sono fiducioso, pensiamo solo al Monterosi”

CATANIA – “Sono molto fiducioso, ho giocatori importanti e ci andremo a giocare la nostra partita come sempre”. Così il tecnico del Catania, Francesco Baldini, in vista della trasferta contro il Monterosi di oggi pomeriggio alle 14.30. “Cambierò qualcosa rispetto alla formazione di mercoledì, è inevitabile e lo sapevamo già da prima visto che il calendario ci metteva due trasferte lunghissime così ravvicinate – ha aggiunto Baldini -. Volevo farlo per scelta invece, visto qualche defezione, sarò obbligato”. L’allenatore rossazzurro si è anche soffermato sulla scelta dei calciatori etnei di mettere in mora la società: “Il mio pensiero rimane quello della settimana scorsa, ora stiamo pensando solo alla gara contro il Monterosi. Se la squadra fosse stata fragile mentalmente, avremmo già mollato tempo fa, sono sereno e tranquillo. Se non ci fosse un feeling con la città, non so come avremmo fatto a mantenere la concentrazione, questo rapporto con i tifosi è il nostro motore”.

Infine, sugli indisponibili, Baldini ha concluso: “Purtroppo abbiamo diversi indisponibili, Piccolo e Pinto ne avranno per un po’, Rosaia e Calapai sono squalificati. Nella rifinitura abbiamo perso Ropolo per una contrattura. Abbiamo però recuperato Bianco”.



