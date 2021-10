Covid, in Inghilterra si pensa a misure restrittive

Dopo, quasi, due settimane con una media di 45mila nuovi casi di Covid al giorno, il governo britannico, secondo l’Observer, starebbe pensando ad alcune misure restrittive per limitare la pandemia, come l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e la richiesta di un passaporto vaccinale in alcune circostanze.

Gli ospedali, al momento, sono costretti a rinviare alcune operazioni per la mancanza di personale e gli scienziati ammoniscono sulla “tripla stangata” di malattie respiratorie che potrebbe colpire il Regno Unito questo inverno: Covid, influenza e raffreddore. Il primo ministro stamane ha nuovamente esortato tutti gli aventi diritto a prenotare la terza dose di vaccino, decisa il mese scorso per i cittadini al di sopra dei 50 anni o affetti da particolari disturbi.

Il problema, però, è che la campagna vaccinale partita prima e meglio di altri paesi ha subito un rallentamento nelle ultime settimane. Per rilanciarla il governo ha richiamato in servizio il consigliere responsabile delle vaccinazioni nella prima fase di lotta alla pandemia, quando la Gran Bretagna era il paese in Europa più avanti nelle inoculazioni per il Covid.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI