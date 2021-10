Grande Triathlon a Palermo, Giubilei: “Location unica”

PALERMO – Si è conclusa ieri la giornata di grande Triathlon palermitana organizzata dalla Now Team A.S.D. Arrivata alla sesta edizione, la Mondello Cup aveva in sé anche la Finale del circuito Grand Prix, due straordinarie gare della Federazione Italiana Triathlon.

Una gara tecnica, con la salita di Mondello con pendenza al 3% medio. La gara inserita nel calendario FITri su distanza Sprint: 750 metri nello splendido golfo di Mondello, 20 km di bici all’interno dello straordinario Parco della Favorita e 5 km sul lungomare di Mondello.

Si tratta del primo circuito di Triathlon a carattere internazionale fortemente voluto dalla FITri, all’interno del quale erano presenti i più blasonati atleti tra cui coloro che hanno portato alta la bandiera tricolore alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

Alla Start line Lehmann Csongor, campione del mondo Under 23, Gianluca Pozzati, titolo assoluto su distanza olimpica a Lignano e reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, Nicolò Ragazzo, campione italiano Under 23, Haudser Matthew, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo oltre a numerosi altri atleti molti dei quali stranieri. In tutto sono stati circa 400 i partecipanti che hanno preso parte alla manifestazione.

La mattina si è svolta la Mondello Cup, da sempre ritenuta una delle manifestazioni di Triathlon più belle d’Italia, quest’anno, in versione “open”, gara cioè aperta ad atleti agonisti non professionisti, nel corso degli anni è stata protagonista per l’assegnazione del Titolo Italiano Under 23, tappa del circuito nazionale di Triathlon.

Sul podio per la gara femminile Monica Tardo, Matilde Reitano e Giada Gambino , per la gara maschile Gabriele Gianatti, Alessandro Giacalone e Luca Giammona Indaco.

La Finale di GRAND PRIX è entrata nel vivo alle 11,15 con la competizione riservata alla categoria femminile professionisti, le atlete si sono misurate sull’intero percorso seguite dall’entusiasmo dei colleghi e del numeroso pubblico.

Ad avere la meglio Alessandra Tamburri, seguita da Angelica Prestia al secondo posto, e Asia Mercatellipiazzatasi in terza posizione.

Alle 14,00 la finale riservata alla categoria maschile professionisti, sul podio l’australiano Matthew Hauser davanti all’azzurro protagonista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Gianluca Pozzatti, ha completato il podio l’americano Seth Rider.

Diversi i siciliani in gara, Irene De Luca, Marta Catalano, Riccardo Giordano, Luigi Saporito, Daniele Gambitta, Salvo Geraci, delle Società NowTeam, Ferlito e Magma.

Alla gara sarà presente anche Riccardo Giubilei neo Presidente Federazione Italiana Triathlon che ha così commentato “nella gara di Palermo, ospitata nella magnifica Baia di Mondello, abbiamo assistito ad una Finale dall’altissimo profilo agonistico: siamo davvero contenti di aver realizzato un evento del genere e di averlo trasmesso in diretta su Rai Sport Web rendendolo disponibile a tutti gli appassionati di sport. Conferme nella gara femminile, ad una settimana dalla prima tappa di Lignano, e un gran finale nella prova maschile con il nostro Gianluca Pozzatti secondo tra due atleti di grande caratura internazionale come Hauser e Rider. Bilancio positivo, con un’organizzazione in grado di supportare una gara di livello internazionale in una location unica e una Federazione che sposa la filosofia di comunicare al meglio questo sport fantastico sfruttando al meglio i media nazionali”.

L’organizzatore della Manifestazione, Coordinatore Gara, Daniele Di Gregoli, soddisfatto dell’esito dell’evento ha sottolineato: “È stata una manifestazione riuscitissima sia per la qualità della gara, eccelsa grazie alle decine e decine di stakeholders che hanno contribuito, sia per gli aspetti organizzativi della sua realizzazione. Sicuramente Palermo è una città che regala molto in termini di clima e paesaggistici, ma la passione e la puntualità nel lavoro, in una manifestazione di questo livello, hanno un peso assolutamente non trascurabile”.

La Finale di Grand Prix Triathlon & Mondello Cup si è avvalsa del sostegno istituzionale di ARS Assemblea Regionale Sicilia, Assessorato Turismo Sport e spettacolo della Regione Sicilia, Comune di Palermo, e del supporto delle Federazioni e Associazioni: Federazione Italiana Canoe Kayak Sicilia, l’ACS associazione cani di salvataggio, l’associazione Motostaffette Sicilia, l’Associazione alla Protezione Civile “Le Ali” e il supporto dell’Ente di Promozione allo Sport E.N.D.A.S.

Le gare del Grand Prix Triathlon di Palermo, trasmesse integralmente in diretta su Rai Sport Web, saranno riproposte in replica su Rai Sport HD domenica 24 ottobre dalle 0:30 e, nella fascia mattutina, a partire dalle 7:25 .

La voce ufficiale della manifestazione sarà Fabio D’Annunzio, giornalista sportivo, conduttore radiofonico e televisivo, responsabile della redazione di Triathlete Magazine.



