Il Catania surclassa il Monterosi, Moro in doppia cifra

VITERBO – I calciatori del Catania rispondono brillantemente sul campo alla crisi societaria che ha determinato anche la messa in mora nei confronti della dirigenza. Gli uomini guidati dall’orgoglioso Francesco Baldini passano largamente sul campo del Monterosi Tuscia al cospetto della pimpante formazione laziale, neopromossa in serie C. Protagonista assoluto, manco a dirlo, Luca Moro che firma una doppietta, aprendo e chiudendo la contesa. Già in doppia cifra il ventenne attaccante proveniente dal Padova, avendo sinora segnato 10 reti in questo primo scorcio stagionale. I rossazzurri iniziano a spron battuto e Marcianò deve fare gli straordinari sulla botta di Moro dal limite. Poi Russini non è fortunato sulla deviazione al volo ma al 25° il Catania passa con il suo bomber abile a sfruttare al meglio il bell’assist di Provenzano… schierato titolare al posto dello squalificato Rosaia mentre Albertini ha preso il posto di Calapai. La timida reazione del Monterosi si concretizza solo nel colpo di testa di Polidori ben bloccato da Sala mentre sono gli etnei a sfiorare il raddoppio con Russini. Ma quest’ultimo si riscatta ad inizio ripresa, firmando un gran gol direttamente su calcio di punizione dal limite. Stavolta la reazione dei laziali è piùconvinta e il Monterosi conquista un penalty (fallo di Monteagudo su Costantini) trasformato impeccabilmente da Polidori. I laziali provano a spingere sull’acceleratore a caccia dell’ipotetico pareggio ma Baldini, con azzeccate sostituzioni, tiene alto il ritmo del Catania che sfrutta a dovere il momento di grazia del solito Moro che… prima porge a Greco il pallone del terzo gol … e poi ruba palla agli esterrefatti difensori laziali firmando la sua doppietta personale. Il 4-1 finale, in trasferta, inorgoglisce il gruppetto di tifosi rossazzurri assiepati nel settore ospiti dello stadio “Rocchi” ed esalta giustamente la squadra rossazzurra che meriterebbe di avere alle spalle una società in grado di mantenere alto il nome del glorioso sodalizio etneo.

IL TABELLINO

MONTEROSI (3-5-2): Marcianò, Mbende (dal 36°s.t. Sdaigui), Rocchi, Piroli (k), Verde, Franchini (dal 30°s.t. Buglio), Di Paolantonio, Adamo (dal 6°s.t. Buono), Cancellieri, Polidori, Costantino. A disposizione: Alia, Polito, Luciani, Tartaglia, Nasini, Tonetto, Basile, Caon. Allenatore: David D’Antoni.

CATANIA (4-3-3): Sala, Albertini, Claiton (k), Monteagudo, Zanchi, Provenzano, Maldonado (dal 27°s.t. Cataldi), Greco (dal 41°s.t. Pino), Ceccarelli (dal 15°s.t. Biondi), Moro (dal 41°s.t. Russotto), Russini (dal 27°s.t. Izco). A disposizione: Stancampiano, Ercolani, Sipos. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno. Assistenti: Andrea Bianchini (Perugia) e Davide Conti(Seregno). IV uomo: Domenico Castellone (Napoli).

Reti: 25°p.t. Moro (CT); 3°s.t. Russini (CT); 9°s.t. Polidori (MON) su rigore; 33°s.t. Greco (CT); 37°s.t. Moro (CT).

Ammoniti: Rocchi (MON); Adamo (CT); Di Paoloantonio (MON); Verde (MON);

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

6° Catania subito pericoloso con la conclusione di Moro dal limite: Marcianò devia in corner;

8° cross di Ceccarelli e botta al volo di Russini sulla quale si oppone Verde;

11° cross radente di Polidori ma nessuno è pronto a deviare;

19° tiraccio alto di Cancellieri;

23° Greco, in giravolta, conclude debolmente;

25° Catania in vantaggio: Provenzano lancia Moro che fredda Marcianò con un diagonale chirurgico: 0-1 ! Nono gol stagionale per il bomber rossazzurro;

36° sul cross di Cancellieri, colpo di testa di Polidori ma Sala blocca centralmente;

40° Catania vicino al raddoppio: Ceccarelli serve Russini che lascia partire un diagonale che esce di poco;

42° Russini non arriva a deviare l’assist di Moro;

45° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

SECONDO TEMPO

2° raddoppio dal Catania! Greco conquista una punizione sul limite della lunetta: Russini scavalca la barriera avversaria e firma un gran gol direttamente su punizione: 0-2 !

6° nel Monterosi, Adamo lascia il posto a Buono;

9° rigore per il Monterosi: Monteagudo commette fallo su Costantino. Dagli 11 metri, Polidori spiazza Sala: 1-2 !

11° colpo di testa di Verde: fuori;

15° nel Catania, Biondi sostituisce Ceccarelli;

17° punizione laterale calciata da Russini: sulla respinta della difesa laziale… Zanchi conclude alto;

26° sull’errore di Monteagudo, Costantini si ritrova a tu per tu con Sala ma il portiere rossazzurro è bravo nell’anticipo!

27° nel Catania, Cataldi e Izco prendono il posto di e Maldonado e Russini;

30° nel Monterosi, Buglio sostituisce Franchini;

33° terzo gol del Catania: Piroli e Rocchi pasticciano al limite dell’area. Ne approfitta Moro per rubar palla e servire all’accorrente Greco che indirizza nell’angolino il pallone dell’1-3 !

36° nel Monterosi, Mbende lascia il posto a Sdaigui;

37° quarto gol del Catania: Moro firma la sua doppietta personale… agganciando un pallone di Albertini e battendo Marcianò con un tocco di giustezza: 1-4 !

40° colpo di testa di Polidori, fuori;

41° nel Catania, Russotto e Pino subentrano a Moro e Greco;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° vince meritatamente il Catania!



