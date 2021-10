Incidente mortale: 29enne perde la vita

LIPARI – Tragedia alle prime luci dell’alba a Lipari. Una 29enne è morta sul colpo, questa mattina, poco dopo le 5,30 in un incidente stradale verificatosi nella zona di Quattropani. Altri quattro ragazzi sono stati trasferiti al pronto soccorso. Tutti viaggiavano a bordo di un Renault Clio nera uscita fuori strada, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinier, in una curva all’altezza di Castellaro. L’auto si è schiantata tra un pino e un rudere. I soccorsi sono stati nel complesso tempestivi, con i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo della giovane che viaggiava nel sedile posteriore, e degli altri ragazzi. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità Eoliana.



