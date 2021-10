Sbarco a Pozzallo, il sindaco: “Come non ascoltare le parole del Papa?”

POZZALLO – Si è appena concluso lo sbarco dei 406 migranti che, a bordo della Sea Watch 3, sono giunti nel porto di Pozzallo. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna. “Ancora una volta Pozzallo è identificato come “Pos”, porto sicuro, grazie alla struttura di accoglienza e al lavoro delle forze dell’ordine e di quelle sanitarie che garantiscono lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di sbarco. La quarantena avverrà a bordo della ‘Gnv Azzurra’, ad esclusione dei minori destinati alle strutture di prima accoglienza loro dedicate. Come non tenere conto, su questo argomento, delle dichiarazioni di oggi di Papa Francesco che dalla finestra del Palazzo Apostolico in Vaticano ha chiesto priorità al soccorso di vite umane in mare’ ed ha invitato tutti i cattolici del mondo a non restare indifferenti davanti a questo dramma” scrive nella nota il primo cittadino.



