Siracusa, controllo del territorio: fioccano denunce

SIRACUSA – Prosegue in maniera serrata l’attività di contrasto alla criminalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa che nel corso della giornata di sabato, unitamente a pattuglie di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo del 12 Reggimento CC “Sicilia”, inviate dal Comando Legione di Palermo, hanno effettuato un controllo straordinario delle periferiche, denunciando in stato di libertà: un 26enne catanese, residente a Siracusa gia’ noto alle forze dell’ordine, per violazione della misura dell’obbligo di dimora, in quanto non trovato durante un controllo notturno nella sua abitazione ove la misura gli imponeva di permanere dalle 22.00 alle 06.00; un 38enne siracusano in quanto sorpreso alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebrezza, la patente gli e’ stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro; un siracusano di 38 anni per guida senza patente al quale e’ anche stato sequestrato il veicolo ai fini della confisca; una donna di 35 anni di Floridia, che nel corso della sottoposizione degli arresti domiciliari, e’ stata sorpresa fuori dall’abitazione senza giustificato motivo ed in compagnia di un altro pregiudicato; un ragazzo poco piu’ che 18enne, siracusano, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto fermato a bordo di uno scooter e trovato in possesso di un coltello a serramanico. Un 39enne siracusano poiche’ gia’ sottoposto alla misura della sorveglianza speciale si accompagnava ad altri pregiudicati in arco orario notturno. Nel corso del servizio sono stati segnalati alla locale Prefettura 2 soggetti per uso personale di sostanze stupefacenti, poiche’ trovati in possesso di modica quantita’ di cocaina e hashish. Complessivamente sono state controllate 215 persone e 103 veicoli ed elevate sanzioni al Codice della Strada per oltre 9.000 euro e sequestrati 6 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.



