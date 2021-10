Stanco della convivenza con la moglie, si fa arrestare

GUIDONIA (ROMA) – Ha detto basta alla convivenza con la moglie e per questo motivo ha deciso di farsi arrestare.

Un trentenne è evaso dagli arresti domiciliari per presentarsi alla caserma dei carabinieri di Guidonia, in provincia di Roma, per chiedere di scontare la sua pena in carcere.

Detto fatto. I militari hanno esaudito il desiderio del trentenne arrestandolo con l’accusa di evasione. Informata l’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito in carcere.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI