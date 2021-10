Vibonese, Caffo: “Col Palermo è derby, voglio vincere”

“Chiamiamolo derby del Sud anche se noi della piccola Vibonese non possiamo paragonarci al Palermo. Ma ci teniamo lo stesso a fare bella figura: in squadra, fra l’allenatore D’Agostino, il suo staff tecnico e qualche giocatore abbiamo una decina di palermitani. A tutti ho detto di battermi il Palermo“. A dirlo è il presidente della Vibonese, Pippo Caffo, in vista della sfida contro i rosanero. Intervistato da La Repubblica, il numero uno della formazione calabrese ha poi aggiunto: “Palermo col mal di trasferta? I giocatori sono bravi, l’allenatore pure e la squadra è forte. Faremo di tutto perché continui l’andamento altalenante dei rosa. In ritiro ho detto al mio allenatore: ‘Mister, cerco la salvezza e se mi batti Catania e Palermo mi fai contento’“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI