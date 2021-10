Vibonese-Palermo: la probabile formazione rosanero

PALERMO – Una vittoria per continuare a credere nella lotta per le posizioni di vertice della classifica e bissare il successo interno ottenuto nel turno infrasettimanale contro la Virtus Francavilla. Questo l’obiettivo del Palermo, questo pomeriggio alle 14.30, sul campo della Vibonese. Una sfida insidiosa che il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, non ha intenzione di sottovalutare. Anche perché, fin qui, il campionato ha dimostrato che nessuna gara può esser ritenuta scontata o semplice.

Filippi sembra intenzionato a cambiare modulo, viste le numerose assenze dovute a infortuni (Accardi e Marconi) e squalifiche (Perrotta). L’idea dell’allenatore nativo di Partinico sarebbe quella di accantonare, quantomeno per questa gara, il suo consueto 3-4-2-1 per passare con una difesa a quattro e un centrocampo con tre mediani che diano solidità sia in fase difensiva che in fase di costruzione della manovra.

In porta nessun dubbio con Pelagotti confermato tra i pali. Davanti all’ex portiere di Empoli e Arezzo dovrebbe esserci una linea a quattro composta da Doda, in ballottaggio con Almici, Buttara, Lancini e uno tra Valente e Giron, col primo leggermente in vantaggio sul secondo. In mediana De Rose in posizione di play, con al suo fianco Luperini e Odjer, ma non è da escludere che uno dei due venga rilevato in favore di Dall’Oglio, rientrato dopo un turno di squalifica. In avanti Brunori terminale offensivo centrale, supportato da Silipo e Floriano.

PALERMO (4-3-2-1): Pelagotti; Doda, Buttaro, Lancini, Valente; Luperini, De Rose, Odjer; Silipo, Floriano; Brunori.



