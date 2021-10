Virtus Ragusa vittoriosa contro Milazzo al Pala Padua

La velocità è costante, il fiato ha trovato il suo ritmo e la fatica sembra non farsi sentire. La Virtus Ragusa trova il giusto equilibrio su un percorso appena iniziato e che si incanala su binari ben studiati. Dopo la vittoria in trasferta sugli Amatori Basket Messina, la consapevolezza fisica e mentale di poter fare bene rimane invariata anche contro il Minibasket Milazzo.

La squadra ragusana dimostra immediatamente carattere, staccando gli avversari con imponenza sin dal primo quarto. Iurato, miglior realizzatore ibleo, guida i suoi orchestrando un gioco fluido e ben studiato insieme a Carnazza che specie in difesa riesce a stroncare sul nascere molte delle iniziative del Milazzo.

I mamertini reagiscono nel terzo periodo con Cordaro e Varuta ma non riescono ad avvicinarsi alla Virtus che si chiude in una difesa coriacea e diventa impenetrabile alle timide azioni offensive degli avversari. Comitini, Cannizzaro, Marletta a suon di canestri spengono le speranze di rimonta del Milazzo. Durante tutta la partita coach Trovato mette in atto rotazioni veloci lasciando spazio ai giovani: in campo scendono Bocchieri, Incremona, Smiraglia e Occhipinti. I giovani virtussini non sfigurano per niente riuscendo a tenere alta l’intensità di gioco chiudendo il match con il risultato finale di 73 a 56.

“Il risultato finale è frutto di un lavoro di squadra – commenta nel post match l’allenatore virtussino Sergio Trovato – ed è segno che abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto. Questo ci ha permesso di prendere subito vantaggio e di mantenerlo per tutta la partita. I miglioramenti ci sono ed è chiaro che siamo solo all’inizio ma è necessario dare continuità proseguendo il lavoro che facciamo quotidianamente in allenamento. Sono contento anche dei giovani della nostra squadra. Tutti loro si fanno coinvolgere dall’entusiasmo facendosi guidare dai più esperienti soprattutto nell’atteggiamento e questo è il compito primario del nostro club”.

VIRTUS RAGUSA – IL MINIBASKET MILAZZO: 73 – 56

Parziali: 18-15; 37-31; 64-36

VIRTUS RAGUSA Marletta 8, Carnazza 8, Iurato 21, Schembari 4, Cannizzaro 6, Incremona 6, Smiraglia 5, Cataldi 1, Comitini 10, Bocchieri 4, Occhipinti 2, Girgenti. Coach Trovato

IL MINIBASKET MILAZZO Sofia 11, Cordaro 17, Varuta 18, De Paoli 4, Cardillo 2, Cosetta 4, Cuccuru ne,

De Gaetano, Mobilia, Giorgianni ne, Caliva’ ne. Coach Restanti

Arbitri: Fiannaca – Midulla.



