CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Catania Librino, in esecuzione di un ordine di espiazione pena, hanno arrestato il 52enne catanese Fabio Cardillo. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi commessi in Catania nel mese di aprile del 2018, è stato così posto agli arresti domiciliari.



