Catania, Ghirelli: “Situazione complessa, sono preoccupato”

“Mi preoccupa prima di tutto perché è un grande club e un pezzo della storia del calcio italiano. È una situazione complessa da molto tempo, alla quale SIGI ha cercato di dare una risposta”. Questo il pensiero di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in merito alla situazione societaria legata al Catania. Il club etneo è in seria difficoltà economica e rischia di subire anche delle penalizzazioni in classifica. Il numero uno della terza serie, intervistato da TuttoC ha poi aggiunto: “Ci sono stati diversi tentativi da parte di un grande imprenditore quale Tacopina: sarebbe stato un segnale non solo per Catania, ma per il calcio del sud. C’è una sofferenza, la stiamo monitorando con l’attenzione e la preoccupazione che merita una vicenda come quella del Catania – ha concluso Ghirelli -. Dobbiamo mettere delle regole per cui casi di debolezza di una società non si creino a campionato in corso”.



