Il centrodestra riflette sul futuro, Miccichè riunisce tutti a Mazara

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Dal 12 novembre Forza Italia regionale organizza una convention a Mazara del Vallo, nel Trapanese, nel corso della quale si discutera’ anche dell’evoluzione del centrodestra. Una tre giorni di cantiere con un tema all’ordine del giorno: il futuro del centrodestra. Sullo sfondo le notizie circa un possibile avvicinamento tra Italia Viva e Forza Italia a partire da un accordo in vista delle elezioni comunali e regionali in Sicilia e i risultati delle amministrative in Italia dove la destra a trazione sovranista non sembra sfondare.

“In Forza Italia dibattito aperto da sempre”

“Nessuna nuova notizia – spiega il coordinatore regionale degli azzurri Gianfranco Micciche’ -, e’ un dibattito all’interno di Forza Italia che esiste fin dal momento della sua fondazione, ovvero nel 1994. A Mazara discuteremo anche di questo e di che cosa rappresenta la destra oggi. Un tavolo al quale ho invitato anche Maurizio Gasparri”. Miccichè poi aggiunge: “Dopo il congresso di Fiuggi si pensava ad una svolta culturale della destra anche ampia ma in alcuni casi abbiamo visto anche una regressione”. Quindi tutto nella norma, aggiunge il presidente dell’Ars “ogni tanto i giornalisti all’improvviso riscoprono che all’interno di Forza Italia si discute… La natura del partito e’ sempre stata riformista e liberale, certo quando si avanzano temi come la posizione in Europa, o i migranti, e’ ovvio che torna il dibattito”.

Dialogo con Sicilia Futura



Nel frattempo in Sicilia si continua a lavorare ad un possibile accordo con i centristi. “Ma non esiste alcun accordo con Italia Viva – spiega Micciche’ -, ho sempre detto che se vogliono un accordo lo devono fare a Roma e non a Palermo. Abbiamo discusso di allargare gli spazi per quanto riguarda le Comunali, sperando di avere un sindaco di area moderata, proprio a partire da Palermo – aggiunge -, abbiamo fatto tanti ragionamenti con Edi Tamajo ma ancora pochi con Davide Faraone. Direi che al momento c’e’ un rapporto più stretto con Sicilia Futura con la quale ci presenteremo con liste uniche alle comunali di Palermo piuttosto che con Italia Viva”. Nel fine settimana, inoltre e’ prevista la scuola di formazione di Italia Viva in provincia di Palermo. Una tre giorni alla quale parteciperanno diversi esponenti di Forza Italia, a partire dal ministro Mara Carfagna. Potrebbe essere anche quello un momento di confronto con il partito di Renzi? “Se mi invitano ci vado, non ho alcun problema”, chiude Micciche’.

