Lacrime per Mario Cardillo: “Un avvocato d’altri tempi”

Mario Cardillo non c’è più. L’avvocato Mario Cardillo è scomparso. All’improvviso. Appena una settimana fa molti l’avevano incontrato nel palazzo di piazza Verga, chi nei corridoi, chi in aula gip, chi per un saluto sulla scalinata. Per questo la notizia è ancora più terribile. E inaspettata.

Un altro lutto si aggiunge ai tanti – troppi – che hanno colpito nell’ultimo anno il foro catanese. “Altra pietra miliare che va via”, commenta Mario Gaetano Schilirò sui social. Ieri sera il triste annuncio è arrivato nel gruppo “Tribunale di Catania” dall’avvocato Monica Foti. “L’avvocato Cardillo non c’è più e io non ho parole da scrivere. Arrivederci Avvocato”, scrive. E sono centinaia i post di cordoglio, commozione e ricordo. Ma anche di vicinanza per i familiari dell’avvocato scomparso.

“Sono affranto. Siamo stati, in quanto codifensori, a stretto contatto fino al giorno prima che si sentisse male. Non riesco ancora a capacitarmi. Mi ritengo – scrive Vincenzo Pellegriti – onorato di averlo conosciuto e di averne potuto apprezzare le sue grandi qualità professionali. Un nobile d animo dal carattere forte”.

“Grande Avvocato. Per me un punto di riferimento”, scrive Domenico Guarnaccia. Anche il giudice Santino Mirabella è incredulo: “Una presenza ininterrotta nella mia via professionale, sembra impossibile che non sarà più tra noi”.

Aveva 73 anni l’avvocato Cardillo. Oltre alla toga per alcuni anni ha avuto la passione per la politica. Aveva cercato di dare il suo contributo per migliorare la cittadina di San Gregorio. Sindaco per un breve periodo nel 1990, assessore allo Sport e vicesindaco della giunta Balsamo nel 2002. “Tutte cariche che svolse con passione e dovizia, dedicandosi anima e corpo per il bene del nostro paese e della cittadinanza Sangregorese a cui era molto legato”, scrive Salvatore Grasso in una pagina social della cittadina etnea.



Domani ci sarà l’ultimo abbraccio. L’ultimo viaggio dell’avvocato Cardillo. I funerali sono fissati per domani alle 16, nella Parrocchia Santa Maria degli Ammalati a San Gregorio di Catania.

Per l’ultimo saluto rubiamo le parole (social) di Sebastiano Attardi.

“Mario Cardillo un avvocato d’altri tempi. Semplice, buono, serio, umile ma molto bravo e preparato. Tanti ricordi mi legano a Lui ed alla moglie. Ho partecipato al loro matrimonio ed ho sempre mantenuto un rapporto di affetto fraterno . Il Suo sorriso leale. La Sua semplicità francescana La Sua signorilità, trasmessagli anche dal Suo Maestro e mentore l’avvocato Salvatore Miano. Addio Mario, amico fraterno. “Ti ricordi quando un giorno Ti chiesi di accompagnarmi in un posto ed invece Ti ho portato, forzatamente a Taormina mare, a pranzare da Giorgia? Addio mio carissimo amico del cuore. Piangerò la Tua improvvisa dipartita”.



