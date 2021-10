Maltempo: distribuzione acqua, possibili disservizi

Il comunicato di Acoset: "Stacchi elettrici non programmati e guasti agli impianti"

CATANIA – Problemi con le elettropompe e disservizi: Acoset Spa, che si occupa della distribuzione idrica per 20 comuni nell’area pedemontana della provincia di Catania, rende noto in un comunicato che a causa delle avverse condizioni meteo, con allerta livello rosso diramato dalla Protezione Civile, nella notte si sono verificati stacchi elettrici non programmati e alcuni guasti agli impianti di produzione idrica.

“Le squadre operative hanno tempestivamente riattivato le elettropompe – si legge nella nota – e stanno tuttora lavorando per le sostituzioni delle elettropompe, tuttavia, dato il perdurare del maltempo, potrebbero ancora verificarsi disservizi diffusi nei comuni serviti dall’azienda. Acoset sta monitorando la situazione di tutti gli impianti e si scusa per eventuali disagi”.



