Messina, all’E-motorshow anche l’ex pilota di F1 Fisichella

“Sono felice di essere qui per parlare con i giovani di auto green che rappresentano il futuro e di guida sicura. La Sicilia è sempre magnifica e mi fa molto piacere l’affetto della gente. Questa è una manifestazione organizzata molto bene che serve a far interessare i giovani al mondo delle auto elettriche”. A dirlo Giancarlo Fisichella ex pilota di F1 a Messina durante la manifestazione e-motorshow i organizzata dall’Atm spa, l’azienda di trasporti messinese, sulla guida sicura e sulle auto elettriche nel parcheggio del PalaRescifina a San Filippo a Messina. Un evento sportivo durato tre giorni che ha richiamato oltre Fisichella alcune dei migliori piloti siciliani. Si è iniziato a piazza Unione Europea, con la prima uscita ufficiale con la presentazione delle auto elettriche da competizione che stanno partecipando alla Smart e-cup a Messina.

Il percorso

Le auto dopo la sosta di fronte al municipio hanno attraversato le vie del centro per fare poi una sosta a Piazza Cairoli prima di raggiungere il PalaRescifina. Il testimonial Giancarlo Fisichella, tre volte sul gradino più lato del podio in una gara di F1, si è esibito cimentandosi in una spericolata esibizione con una Fiat 500 ibrida da competizione. Sempre Fisichella ha poi fatto un giro con la Ferrari nel tracciato al Palarescifina.Tra i piloti presente anche il messinese Antonio Ricciari, il primo siciliano che parteciperà alla Parigi-Dakar nel 2022, il blogger Marchettino, Toto Riolo, Giuseppe Nucita e Bepi Bosurgi che si sono sfidati per ottenere il miglior tempo. Soddisfatto il presidente di Atm Giuseppe Campagna che ha spiegato:”Siamo stati i primi ad avere nel Sud Italia un’intera flotta di autobus elettrici, vogliamo scommettere anche per il futuro su questo tipo di veicoli non inquinanti e green, così stiamo investendo nell’evoluzione del tracciato del tram. Siamo felici di poter far comprendere ai cittadini l’importanza della guida sicura e delle vetture elettriche. È stata una bella iniziativa molto partecipata, ringrazio l’amministrazione, le aziende partecipate e tutti i piloti che sono stati qui per dare la loro testimonianza”



