Misterbianco, Corsaro: “Via la casacca dei partiti” VIDEO

“Questo è il percorso di chi non molla mai”, commenta a caldo ai giornalisti il neo sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro. “Noi ci spoglieremo della casacca dei partiti e indosseremo la casacca della nazionale di questa città. Su questo non c’è alcuna deroga. Saremo al servizio della comunità. Dimostreremo – continua – che con gli atti e i fatti concreti la bella politica può esistere e deve guardare avanti verso nuovi orizzonti. Basta più odio, basta più polemiche, basta più rancore. Da noi non ci sarà spazio per la vendetta. Stavolta Misterbianco guarda avanti”.