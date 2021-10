Musumeci: “Non mi occupo delle Amministrative, ho altre priorità”

CALTANISSETTA – “Non mi occupo di risultati elettorali nella misura in cui sono preso da altre cose che ritengo molto prioritarie. Il centrodestra, mi auguro che non sia soltanto un luogo della geografia politica ma sia anche un sentimento diffuso e non mi pare che in questo momento lo sia del tutto”. Così il presidente Nello Musumeci, intervenuto oggi a Caltanissetta, ha commentato i risultati delle amministrative in Sicilia.

Il governatore siciliano si è anche espresso su un possibile incontro a Roma con il leader del carroccio Matteo Salvini: “Incontro periodicamente tutti i leader del centrodestra e persino qualcuno dell’opposizione. Faccio il presidente della più grande regione d’Italia e ho il diritto ed il dovere di incontrarmi con tutti. Prendiamo un caffè, parliamo di politica e penso che sia libero di poterlo fare“.

