Palermo, Fella: “Contento per gol, vi spiego mia esultanza”

PALERMO – “Il gol mancava da un bel po’ e per un attaccante è importante. Per me è fondamentale ritrovare la condizione fisica, ho faticato un po’ e ora sono contento”. Così Giuseppe Fella, attaccante del Palermo, dopo il successo esterno per 3-1 contro la Vibonese, dove l’esterno offensivo ha siglato i suoi primi due gol con la maglia rosanero. “Non è facile ripartire dopo un gol sbagliato ma se ti abbatti è la fine quindi ho pensato positivo convinto che sarebbe arrivata un’altra occasione. Dedico il gol alla mia famiglia: mia moglie e mio figlio”. Infine, Fella si è soffermato sulla sua esultanza dopo i gol: “La mia esultanza non era riferita ai tifosi. Ci sono momenti della partita in cui senti paroline… ma non era dedicata ai tifosi, anzi, loro mi hanno aiutato e li ringrazio”.



