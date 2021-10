Viale Francia verso la riapertura, adesso c’è la grana mercatino

PALERMO – Il collegamento tra via Pietro Nenni e via Belgio è quasi ultimato. La strada è stata già asfaltata e si attende la consegna al Comune. La questione è stata discussa anche in Settima commissione alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Cettina Martorana, che si è fatta carico di convocare in tempo utile un tavolo tecnico con le associazioni di categoria.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha approvato, proprio per non causare caos e non bloccare il traffico veicolare, di riportare il mercatino nel parcheggio di viale Francia (piazzale Ambrosini), finora occupato dal cantiere del passante ferroviario.

“In merito al collegamento viale Francia – via Pietro Nenni, la sesta commissione (attività produttive e mercatini) – ha dichiarato l’assessore Leonardo Canto – venerdì mattina alle ore 10:00 farà un sopralluogo per verificare la compatibilità dell’attuale collocazione del mercatino con l’apertura della nuova arteria. Ho inoltre invitato il Consiglio della VI Circoscrizione – ha concluso – per un sopralluogo congiunto allo scopo di ascoltare anche i suggerimenti dei consiglieri circoscrizionali che quotidianamente vivono il territorio e ne conoscono le problematiche“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI