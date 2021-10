ACR Messina, Capuano: “Siamo in crescita, non mi abbatto”

MESSINA – “La squadra è in netta crescita, la sconfitta non è un segnale negativo. In campo ho visto un grandissimo Messina a cui posso soltanto fare i complimenti. Abbiamo avuto un ottimo palleggio e distribuzione della palla, sbagliando l’impossibile. La squadra è in crescita notevole sotto tutti i punti di vista”. Questa l’analisi di Ezio Capuano, allenatore dell’ACR Messina, dopo la sconfitta con la Juve Stabia. I peloritani fin qui in campionato hanno totalizzato solamente 9 punti in 11 gare: “Sono troppo vecchio per abbattermi per una sconfitta: mercoledì avevamo fallito alcune cose, siamo migliorati in modo esponenziale. Hanno vinto senza mai tirare in porta. Il gol è arrivato su un fallo laterale che era nostro: ci siamo fermati a protestare ma non dovevamo rimanere imbambolati. C’è un errore collettivo clamoroso e un gol che onestamente non si può prendere. I dettagli fanno la differenza – ha concluso Capuano -. Non abbiamo subito nulla nelle ultime due gare, in cui Lewandowski è stato inoperoso”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI